Президент «Урала» Иванов: продлили контракт с Шатовым, он включён в заявку на сезон
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о продлении контракта с полузащитником команды Олегом Шатовым, а также добавил, что игрок внесён в заявку на сезон.
«Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье — будет играть. Восстановление продлится до конца августа», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Шатов не играл за «Урал» с ноября прошлого года из-за полученной травмы. Футболист продолжает проходить активное восстановление. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Олег сыграл всего четыре матча за екатеринбургскую команду.
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