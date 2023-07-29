Спортивный директор «Крыльев» прокомментировал волевую ничью в матче с «Динамо»
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3).
«После матча с «Динамо» смешанные чувства. Чувства такие же, как была игра. Есть удовлетворение от результата и второго тайма. Но есть и вопросы по первому тайму — сделали слишком много невынужденных ошибок. Результат, наверное, закономерный. Но я думаю, что, не допуская простых ошибок, которые были в первом тайме, можно было рассчитывать на лучший результат», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После первого тайма «Крылья Советов» уступали со счётом 3:1, но отыгрались в концовке второго тайма.
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