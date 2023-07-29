Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Крыльев» прокомментировал волевую ничью в матче с «Динамо»

Спортивный директор «Крыльев» прокомментировал волевую ничью в матче с «Динамо»
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3).

«После матча с «Динамо» смешанные чувства. Чувства такие же, как была игра. Есть удовлетворение от результата и второго тайма. Но есть и вопросы по первому тайму — сделали слишком много невынужденных ошибок. Результат, наверное, закономерный. Но я думаю, что, не допуская простых ошибок, которые были в первом тайме, можно было рассчитывать на лучший результат», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого тайма «Крылья Советов» уступали со счётом 3:1, но отыгрались в концовке второго тайма.

Материалы по теме
Гончаренко против Юрана — кто одержит победу? 2-й тур РПЛ. LIVE
Live
Гончаренко против Юрана — кто одержит победу? 2-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023