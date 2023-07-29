Швеция стала третьей сборной, вышедшей в плей-офф женского ЧМ-2023

Сегодня, 29 июля, прошёл ещё один матч 2-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 в группе G, в котором встретились сборные Швеции и Италии. Шведки разгромили итальянок со счётом 5:0 и гарантировали себе выход в плей-офф турнира, набрав шесть очков в двух играх. Забитыми мячами отметились Аманда Илестедт (2), Фридолина Рольфё, Стина Блакстениус и Ребека Бломквист. До этого выйти из группы С смогли Испания и Япония.
В своём первом матче на женском ЧМ-2023 шведки переиграли сборную ЮАР со счётом 2:1. В 3-м туре группового этапа они встретятся с национальной командой Аргентины. Матч пройдёт 2 августа.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 29 июля 2023
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