Гарре: Осинькин сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. Мы заслужили ничью

23-летний аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, какие слова главного тренера команды Игоря Осинькина в перерыве помогли им отыграться во втором тайме. Напомним, сегодня, 29 июля, в Самаре завершился матч 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Бело-голубые вели 3:1 к перерыву матча, но во втором тайме самарская команда смогла вырвать ничью — 3:3. Гарре реализовал пенальти в конце встречи и был признан лучшим игроком матча.

«Была очень тяжёлая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю, что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но во втором — проснулись.

О чём разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».