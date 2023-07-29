Гарре: Осинькин сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. Мы заслужили ничью

23-летний аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, какие слова главного тренера команды Игоря Осинькина в перерыве помогли им отыграться во втором тайме. Напомним, сегодня, 29 июля, в Самаре завершился матч 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Бело-голубые вели 3:1 к перерыву матча, но во втором тайме самарская команда смогла вырвать ничью — 3:3. Гарре реализовал пенальти в конце встречи и был признан лучшим игроком матча.
«Была очень тяжёлая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю, что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но во втором — проснулись.
О чём разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».
- 29 июля 2023
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