«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: первый тайм прошёл без голов
Поделиться
Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимает «Пари Нижний Новгород». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Первый тайм прошёл без голов. Команды владели мячом примерно равное количество времени и почти не создавали опасные моменты.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.
«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).
Комментарии
- 29 июля 2023
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:32
-
16:18
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:40
-
15:36
Партнерский контент