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«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: первый тайм прошёл без голов

«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимает «Пари Нижний Новгород». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Первый тайм прошёл без голов. Команды владели мячом примерно равное количество времени и почти не создавали опасные моменты.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.

«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).

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