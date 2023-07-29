Личка: слухи о переходе могли мешать Захаряну, но он сыграл хорошую игру, очень доволен им

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в матче 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Крыльями Советов». Напомним, игра закончилась вничью 3:3, Захарян отметился голом и голевой передачей.

«Знал ли я, что Захарян будет играть с «Крыльями»? Да, на 100%. Заха сыграл хорошую игру. Да, забил гол и отдал голевой пас, но сделал много работы для команды, надо было помогать на фланге Дасе. Очень доволен игрой Захаряна.

Слухи усложняли подготовку к матчу? Мне это не мешает. Когда игрок тренируется, работает, он играет. Это могло мешать игроку: «Может, не надо играть, могу травмироваться». Но вы видели отношение Захи к игре и команде, он отнёсся на 100%», — приводит слова Лички Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Захарян согласовал свой переход в итальянский «Лацио». Контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.