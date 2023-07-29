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Источник: «Динамо» предложило Тюкавину продлить контракт до 2027 года, агент хочет € 3 млн

Московское «Динамо» сделало предложение 21-летнему нападающему Константину Тюкавину о продлении контракта до 2027 года. Агент футболиста Алексей Сафонов требует € 3 млн за подпись нового соглашения Тюкавина с «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Контракт истекает через год, но чтобы он автоматически продлился, нужно, чтобы российский нападающий провёл всего 10 матчей.

Сегодня, 29 июля, «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (3:3). Константин Тюкавин отметился забитым мячом на 30-й минуте встречи.

За «Динамо» футболист провёл 94 игры, в которых отметился 24 голами и 17 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Тюкавина — € 7 млн.