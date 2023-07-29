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Осинькин: мы плохо реагировали на спорные судейские моменты, потому пропустили два мяча

Осинькин: мы плохо реагировали на спорные судейские моменты, потому пропустили два мяча
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с московским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:3, «Крылья» отыграли отставание в два мяча во втором тайме.

«Похожа ли эта игра эмоционально на победу? Возможно, похожа, потому что когда к перерыву вы проигрываете 1:3, надо себя преодолеть, чтобы вернуться в игру и спасти очки. Можно поставить в зачёт то, что мы спасли очко с «Динамо». Но если анализировать первый тайм, то мы не настолько плохо играли, насколько пропустили мячей.

Понятно, что соперник за счёт индивидуального мастерства реализовал свои моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть‑чуть слабее в определённых фазах. Второй тайм был неплохой с нашей стороны — много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый.

Мы плохо реагировали на спорные судейские моменты. Арбитр может свистнуть или не свистнуть, но было два эпизода, когда мы не стали сразу включаться в борьбу, а стали разговаривать, это привело к первому и третьему голу.

Не могу сказать, что мы играли плохо перед тройной заменой. Просто группа атаки наелась, надо было её освежать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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