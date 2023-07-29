«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 29 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Терентьев, Чернов, Осипенко, Ионов, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась безголевой ничьей (0:0).
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).
- 29 июля 2023
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