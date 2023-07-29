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«Аугсбург» одержал победу над «Аяксом» в товарищеском матче

«Аугсбург» одержал победу над «Аяксом» в товарищеском матче
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Сегодня, 29 июля, прошёл товарищеский матч между немецким «Аугсбургом» и амстердамским «Аяксом». Встреча прошла на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). Хозяева победили со счётом 3:1.

Счёт был открыт в конце первого тайма. Голкипер «Аякса» Херонимо Рульи не смог выловить мяч после не самого опасного прострела верхом, более того, от его рук мяч закатился за ленточку ворот.

На 56-й минуте нападающий Брайан Бробби сравнял счёт, реализовав пенальти. Главным героем встречи стал 33-летний нападающий «Аугсбурга» Свен Михель, который в течение семи минут оформил дубль. Матч закончился победой «Аугсбурга» со счётом 3:1.

В прошлом сезоне «Аугсбург» занял 15-е место в немецкой Бундеслиге, набрав 34 очка в 34 играх. «Аякс» выиграл бронзовые медали чемпионата Нидерландов, набрав 75 очков в 34 играх.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
29 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Окончен
3 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Рульи – 42'   1:1 Бробби – 56'   2:1 Михель – 70'   3:1 Михель – 76'
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