Источник: Дзюба и Слуцкий создают медиафутбольный клуб
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий создают медиафутбольный клуб. Об этом сообщил журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале.
«Дзюба и Слуцкий — на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнёр утверждён. Свой клуб», — написал Егоров.
Ранее Дзюба и Слуцкий создали своё шоу на YouTube. Слуцкий тренировал нападающего, когда возглавлял национальную команду России в 2015-2016 годах. Под его руководством Дзюба выступал на чемпионате Европы 2016 года.
Победу в минувшем сезоне Медийной футбольной лиги одержала команда «Родина Медиа». Второе место заняли 2DROTS, а третье — «Амкал». Эти три команды приглашены в Фонбет Кубок России. Они проведут свои матчи на следующей неделе.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:32
-
16:18
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:40
Партнерский контент