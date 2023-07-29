Источник: Дзюба и Слуцкий создают медиафутбольный клуб

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий создают медиафутбольный клуб. Об этом сообщил журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале.

«Дзюба и Слуцкий — на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнёр утверждён. Свой клуб», — написал Егоров.

Ранее Дзюба и Слуцкий создали своё шоу на YouTube. Слуцкий тренировал нападающего, когда возглавлял национальную команду России в 2015-2016 годах. Под его руководством Дзюба выступал на чемпионате Европы 2016 года.

Победу в минувшем сезоне Медийной футбольной лиги одержала команда «Родина Медиа». Второе место заняли 2DROTS, а третье — «Амкал». Эти три команды приглашены в Фонбет Кубок России. Они проведут свои матчи на следующей неделе.