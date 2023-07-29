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«Урал» не забивает в ворота «Пари НН» в четвёртом матче подряд

«Урал» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Екатеринбуржцы не забивают нижегородской команде на протяжении последних четырёх матчей.

В предыдущем сезоне «Урал» дома проиграл «Пари Нижний Новгород» (0:1), а в гостях сыграл вничью — 0:0. Встреча команд в 19-м туре чемпионата России сезона-2021/2022 завершилась минимальной победой нижегородцев (1:0).

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.

«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).