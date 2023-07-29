«Барселона» — «Реал»: текстовая трансляция «эль класико» начнётся в 00:00 мск

Завтра, 30 июля, пройдёт товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне испанской Примеры «Барселона» стала чемпионом, набрав 88 очков в 38 играх. «Реал» занял второе место с 78 очками. Однако в Кубке Испании мадридцы были успешнее. В полуфинале они одолели «Барселону» по сумме двух встреч, а в финальном матче переиграли «Осасуну» (2:1).

В Лиге чемпионов — 2022/2023 ни один из двух соперников не добрался до финала. Мадридский «Реал» остановился на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити». «Барселона» вовсе не смогла выйти в плей-офф.