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«Барселона» — «Реал»: текстовая трансляция «эль класико» начнётся в 00:00 мск

«Барселона» — «Реал»: текстовая трансляция «эль класико» начнётся в 00:00 мск
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Завтра, 30 июля, пройдёт товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне испанской Примеры «Барселона» стала чемпионом, набрав 88 очков в 38 играх. «Реал» занял второе место с 78 очками. Однако в Кубке Испании мадридцы были успешнее. В полуфинале они одолели «Барселону» по сумме двух встреч, а в финальном матче переиграли «Осасуну» (2:1).

В Лиге чемпионов — 2022/2023 ни один из двух соперников не добрался до финала. Мадридский «Реал» остановился на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити». «Барселона» вовсе не смогла выйти в плей-офф.

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