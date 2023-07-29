«Сокол» минимально обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым (Ростов-на-Дону). «Сокол» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.

Первый тайм матча прошёл без голов. После перерыва, на 57-й минуте встречи, нападающий хозяев Данила Ежков открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. «СКА-Хабаровск» пытался отыграться до конца встречи, но счёт матча остался неизменным — 1:0, победа «Сокола».

Для «Сокола» эта победа стала второй в сезоне. Ранее саратовский клуб разгромно проиграл «Родине» со счётом 0:4 в рамках 1-го тура Первой лиги, но во 2-м туре смог обыграть ярославский «Шинник» со счётом 3:2. «СКА-Хабаровск» потерпел первое поражение в новом сезоне, до этого они уверенно обыграли сначала «Шинник», а после и «Тюмень».

В прошлом сезоне «Сокол» поднялся в Первую лигу. «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.