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Гончаренко: качество атаки «Урала» в матче с «Пари НН» было на недостаточном уровне

Гончаренко: качество атаки «Урала» в матче с «Пари НН» было на недостаточном уровне
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» во 2-м туре чемпионата России.

«Сложно говорить, потерял очки «Урал» или нет, учитывая то, что мы могли больше создать давления у ворот соперника, чем мы сделали. Конечно, дома хочется выигрывать вне зависимости от того, с кем ты играешь. Будь то ЦСКА или «Пари НН», хочется радовать болельщиков забитыми мячами. Сегодня у нас было много сумбура, особенно это касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на том уровне, на котором хотелось.

Может быть, нам не хватило энергии в центре поля, особенно это касается конца первого тайма и начала второго, когда у «Пари НН» было преимущество. Хотелось больше контроля в центре поля», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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