Страхиня Эракович дебютировал за «Зенит» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович дебютировал за сине-бело-голубых, выйдя на замену вместо Дмитрия Чистякова, получившего повреждение, на 17-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Напомним, 23 июля «Зенит» объявил о трансфере Страхини Эраковича из «Црвены Звезды». Контракт с защитником национальной команды Сербии подписан по схеме «4+1». Эракович выбрал 25-й номер в санкт-петербургском клубе. Ранее сообщалось, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у московского «Спартака».
Напомним, продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.
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