Юран: ничья с «Уралом» — неплохой результат

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Наверное, сказать, что недоволен, может быть, и неправильно. Лукавить не буду. Всё‑таки «Урал» — серьёзная команда. В предыдущем туре обыгрывает ЦСКА. На мой взгляд, немногие отсюда увозят очки. Хочется большего, настраивались на победу, но ничья в Екатеринбурге — неплохой результат. Сколько приезжаю сюда и с «Химками», и с «Пари НН» — пока не проигрываем.

То, что требовали и наигрывали, всё выполнили. Мне не понравилась 70‑я минута, был провальчик, стали жаться к воротам, бросили играть в атаку. Мало что получалось. Понимаю парней, они на табло посматривают. В концовке стали перестраховываться. Так нельзя, это чревато, надо играть до конца. Думаю, и зрителям, и болельщикам понравилась встреча. Мы старались играть в атаку, были неплохие ситуации в первом тайме, которыми можно было воспользоваться. Мы контролировали мяч, ждали, когда соперник начнёт атаковать. Нам впереди не хватает, но в целом доволен», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».