Видеообзор матча «Урал» — «Пари Нижний Новгород»

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась вничью — 0:0.

В первом тайме команды практически не создавали опасных моментов. Во втором тайме игра стала более острой, но счёт так и не был открыт. Ни один из игроков не получил жёлтую карточку.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.

«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).