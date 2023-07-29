«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт в матче

Сегодня, 29 июля, проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 44-й минуте встречи колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).
- 29 июля 2023
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
19:47
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
17:11