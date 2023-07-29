Гюлер не сыграет за «Реал» в предсезонном турне из-за травмы мениска
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не сыграет за клуб в предсезонном турне в США из-за травмы мениска. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».
Игрок в ближайшее время вернётся из США в Мадрид, где будет проходить лечение. Ранее «Реал» сыграл с «Миланом» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). Гюлер не принимал участия в этих матчах. В ночь с 29 на 30 июля мск «Реал» сыграет с «Барселоной».
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2023
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
19:47
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
Партнерский контент