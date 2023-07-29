Гюлер не сыграет за «Реал» в предсезонном турне из-за травмы мениска

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не сыграет за клуб в предсезонном турне в США из-за травмы мениска. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

Игрок в ближайшее время вернётся из США в Мадрид, где будет проходить лечение. Ранее «Реал» сыграл с «Миланом» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). Гюлер не принимал участия в этих матчах. В ночь с 29 на 30 июля мск «Реал» сыграет с «Барселоной».

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции.