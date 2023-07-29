Нико Гонсалес перешёл из «Барселоны» в «Порту»
Поделиться
21-летний испанский полузащитник Нико Гонсалес перешёл из каталонской «Барселоны» в «Порту». Об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.
За этот трансфер «Порту» заплатил испанскому клубу € 8,4 млн. Контракт рассчитан до июня 2028 года. Отступные за игрока — € 60 млн. Также «Барселона» получит 40% от будущей перепродажи Гонсалеса. Каталонцы получили приоритетное право выкупа футболиста за € 30 млн, которым они могут воспользоваться до июня 2025 года.
Гонсалес будет выступать за «Порту» под 16-м номером.
Фото: ФК «Порту»
За «Барселону» испанец провёл 37 игр, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 10 млн.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
19:47
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
Партнерский контент