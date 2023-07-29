Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Гонсалес перешёл из «Барселоны» в «Порту»

Нико Гонсалес перешёл из «Барселоны» в «Порту»
Комментарии

21-летний испанский полузащитник Нико Гонсалес перешёл из каталонской «Барселоны» в «Порту». Об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

За этот трансфер «Порту» заплатил испанскому клубу € 8,4 млн. Контракт рассчитан до июня 2028 года. Отступные за игрока — € 60 млн. Также «Барселона» получит 40% от будущей перепродажи Гонсалеса. Каталонцы получили приоритетное право выкупа футболиста за € 30 млн, которым они могут воспользоваться до июня 2025 года.

Гонсалес будет выступать за «Порту» под 16-м номером.

Фото: ФК «Порту»

За «Барселону» испанец провёл 37 игр, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 10 млн.

Материалы по теме
«Эль класико» подкралось незаметно. Сколько голов ждать от матча «Барселона» — «Реал»
«Эль класико» подкралось незаметно. Сколько голов ждать от матча «Барселона» — «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023