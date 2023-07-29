Нико Гонсалес перешёл из «Барселоны» в «Порту»

21-летний испанский полузащитник Нико Гонсалес перешёл из каталонской «Барселоны» в «Порту». Об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

За этот трансфер «Порту» заплатил испанскому клубу € 8,4 млн. Контракт рассчитан до июня 2028 года. Отступные за игрока — € 60 млн. Также «Барселона» получит 40% от будущей перепродажи Гонсалеса. Каталонцы получили приоритетное право выкупа футболиста за € 30 млн, которым они могут воспользоваться до июня 2025 года.

Гонсалес будет выступать за «Порту» под 16-м номером.

Фото: ФК «Порту»

За «Барселону» испанец провёл 37 игр, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 10 млн.