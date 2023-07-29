Вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу перешёл в «Лидс»

32-летний вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Карл Дарлоу перешёл в «Лидс Юнайтед». С опытным английско-валлийским голкипером будет подписан контракт до конца июня 2026 года.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Лидс» заплатил «Ньюкаслу около € 400 тыс. за переход 32-летнего английско-валлийского вратаря.

В прошедшем сезоне английского чемпионата Дарлоу ни разу не вышел на поле в составе «Ньюкасла», попав семь раз в заявку на скамейку запасных. 32-летний голкипер провёл ровно 100 матчей за «сорок» во всех турнирах. Карл стал вторым подписанием «Лидса» в летнее трансферное окно после трансфера защитника Итана Ампаду и может дебютировать в следующем воскресном матче Чемпионшипа с «Кардифф Сити» на «Элланд Роуд».