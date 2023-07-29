Марио Фернандес дебютировал за «Зенит» в РПЛ в матче 2-го тура с «Ростовом»

Бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес дебютировал за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге, выйдя на замену вместо Густава Мантуана на 60-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Для Фернандеса этот матч стал вторым в составе «Зенита, ранее защитник дебютировал в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Ахматом» из Грозного, выйдя на замену вместо Ду Кейроса.
Напомним, ранее, 17 июля, «Зенит» объявил о переходе 32-летнего бразильского защитника в качестве свободного агента. Контракт Фернандеса с «Зенитом» подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.
До этого Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но трансфер так и не состоялся. После этого «Зенит» вышел на представителей Фернандеса и договорился с футболистом о переходе.
Напомним, продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Зенита».
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