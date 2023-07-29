Комличенко забивал «Зениту» в РПЛ чаще, чем другим клубам — в пяти матчах из семи

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отметился голом в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Игрок реализовал пенальти на последних минутах встречи, сравняв счёт.

«Зенит» является клубом, которому Комличенко забивает чаще всех в чемпионате. Форвард огорчал сине-бело-голубых в пяти матчах из семи: один раз — в составе «Динамо» и четырежды — в составе «Ростова».

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).