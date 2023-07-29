«Зенит» нанёс лишь 6 ударов за матч с «Ростовом», их худший результат в РПЛ с 2021 года

Сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». «Ростов» вырвал ничью в матче на последних минутах встречи — Николай Комличенко успешно реализовал пенальти. Встреча закончилась со счётом 1:1.
За весь матч «Зенит» нанёс лишь шесть ударов по воротам — это их худший результат с декабря 2021 года. Тогда, в матче с московским «Динамо», сине-бело-голубые также пробили лишь шесть раз за встречу. «Зенит» также провёл свой худший матч по касаниям в чужой штрафной (10 раз) с мая 2019 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).
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