Семак рассказал, за что получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, за что получил красную карточку после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.
«Я подошёл к судье и спросил — видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Из-за дисквалификации Семак пропустит игру 3-го тура РПЛ с московским «Динамо», которая состоится 6 августа.
Напомним, главный тренер «Зенита» был удалён за претензии в адрес арбитров. «Ростов» вырвал ничью в концовке матча, Николай Комличенко успешно реализовал пенальти.
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14