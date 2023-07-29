Семак рассказал, за что получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, за что получил красную карточку после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Я подошёл к судье и спросил — видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Из-за дисквалификации Семак пропустит игру 3-го тура РПЛ с московским «Динамо», которая состоится 6 августа.

Напомним, главный тренер «Зенита» был удалён за претензии в адрес арбитров. «Ростов» вырвал ничью в концовке матча, Николай Комличенко успешно реализовал пенальти.