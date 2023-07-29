Кассьерра — об игре с «Ростовом»: ничья — не совсем заслуженный результат
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Думаю, мы заслуживали победу. У нас было и владение мяча, мы создавали моменты, хотели победить. К сожалению, в конце победа ускользнула. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».
«Ростов» действительно много навешивал в штрафную, но не создавал много вреда. Они пытались сравнять счёт, им не удалось это сделать с игры. На последних минутах заработали пенальти, но я считаю, что ничья — это не совсем заслуженный результат.
Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, тогда я тоже создавал много моментов, просто мяч не заходил в ворота. Сейчас стало получаться, голы пришли, я этому рад», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».
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