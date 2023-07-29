«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на «эль класико»

30 июля пройдёт товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Араухо, Кристенсен, Кунде, Ромеу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Дембеле, Левандовски.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Родриго.
В прошлом сезоне испанской Примеры «Барселона» стала чемпионом, набрав 88 очков в 38 играх. «Реал» занял второе место с 78 очками. Однако в Кубке Испании мадридцы были успешнее. В полуфинале они одолели «Барселону» по сумме двух встреч, а в финальном матче переиграли «Осасуну» (2:1).
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