Радимов: Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало

Российский тренер Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, «Ростов» вырвал ничью в матче на последних минутах при помощи реализованного пенальти, встреча закончилась со счётом 1:1. Бакаев вышел на поле в стартовом составе и был заменён после первого тайма.

«Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало, потому что с такими перепадами играть — один матч хорошо, а здесь совершенно не попадать в игру. У него есть хорошие действия, но они всё время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание. Такие моменты портят его игру», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.