Капитан «Ростова» Глебов: верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне
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Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о стремлениях команды в Российской Премьер-Лиге — 2023/2024.
«Хотим улучшить результаты прошлого сезона. Будем идти от игры к игре, хотим побеждать.
Верим в то, что «Ростов» может стать чемпионом в этом сезоне, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, в прошлом сезоне ростовчане заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 играх.
Сегодня, 29 июля, «Ростов» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 2-го тура РПЛ. В 1-м туре южане были сильнее воронежского «Факела» (2:1). Таким образом, в копилке ростовчан четыре очка. Столько же имеют «Зенит», «Крылья Советов» и «Урал».
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