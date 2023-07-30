Семак поделился мнением о дебютах Эраковича и Фернандеса в составе «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебюты защитников Страхини Эраковича и Марио Фернандеса в составе петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается Эраковича, мне он понравился. Очень хорошо и надёжно работает с мячом, достаточно быстро. Хорошо играет в единоборствах. Конечно, планировали его выход, но мы понимали, что он всего несколько дней с командой, поэтому не стали его выпускать с первых минут. Конечно, он бы вышел в любом случае.

По Марио уже видно, что он набирает форму. Поймёт требования, которые есть, и совсем скоро будет приносить пользу команде. Через несколько матчей он наберёт хорошие кондиции и хорошую форму», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».