Дьяков: Малком ушёл, играет Ерохин, всё равно «Зениту» этого хватает

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, встреча закончилась со счётом 1:1, «Ростов» вырвал ничью в концовке матча.

«Абсолютно равная игра была. «Ростов» супермоментов не создавал. Понравилось, как «Ростов» в первой трети выходил из своей штрафной, со своей половины поля. Они через пас пытались комбинировать. Но лучший распасовщик у них – это Песьяков. Во второй трети поля что-то у «Ростова» временами получалось, а в финальной, где никакие наигрывания особо не проходят и на первый план выходит индивидуальное мастерство, у «Ростова» вообще ничего не было.

«Зенит» вторую игру, что с «Пари НН», что сегодня, играет на «одной ноге», на классе. Да, «Ростов» пытался их прессинговать, вроде бы неплохо накрывал, и «Зенит» в цейтноте играл проще. Нелепая ошибка Мостового, который на ровном месте «привёз» пенальти. А так могли опять три очка забирать, не показав каких-то суперскоростей, суперигры.

«Ростов» на протяжении всей игры неплохо прессинговал. Но прессинговать и катать в своей штрафной мяч – это одно дело, голы надо забивать. А у своих ворот «Зенит» ничего не давал создавать. И «Ростов» ничего не создал, были какие-то забросы, навесы, но остроты у ворот «Зенита» не было. У «Зенита» то ли игроки ещё не вошли в сезон. Видимо, нет игрового тонуса, «Зенит» пока «тяжёленький».

Малком ушёл, играет футболист ротации Ерохин – и всё равно «Зениту» этого хватает. Вендела тоже нет. И не сказать, что «Зенит» в суперформе, но есть четыре очка, а могло быть шесть. Так что пока «Зенит» всё равно в порядке – хватает того, что есть», — приводит слова Дьякова Metaratings.