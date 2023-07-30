Mirror: «Ливерпуль» ведёт переговоры об аренде Мбаппе

«Ливерпуль» ведёт переговоры с «ПСЖ» об аренде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mirror.

Парижане возмущены тем, что сделка с «Аль-Хилялем» срывается, саудовцы предлагали за Килиана € 300 млн. В то же время «ПСЖ» не хочет допустить, чтобы Мбаппе ушёл бесплатно в «Реал», и готов расстаться с игроком сейчас. «Ливерпуль» хочет подписать нападающего в рамках платной годичной аренды. «Красные» воодушевлены тем, что Килиан уважительно относится к мерсисайдцам, а его мать является страстной болельщицей «Ливерпуля».

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обсуждал с Мбаппе и его представителями возможный трансфер перед тем, как игрок перешёл из «Монако» в «ПСЖ». Сам Килиан положительно отзывался о Юргене.