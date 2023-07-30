Защитник «Зенита» Арсен Адамов может перейти в «Оренбург»

23-летний защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов может стать игроком «Оренбурга». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, оренбургский клуб ведёт переговоры с «Зенитом». Речь идёт об аренде без права выкупа.

Адамов перешёл в «Зенит» из екатеринбургского «Урала» в январе 2022 года. За петербуржцев защитник провёл 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника — € 1 млн.

Ранее Metaratings сообщал о том, что «Урал» заинтересован в аренде Адамова.