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«Манчестер Юнайтед» сконцентрируется на трансфере Амрабата после подписания Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» сконцентрируется на трансфере Амрабата после подписания Хёйлунна
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«Манчестер Юнайтед» на протяжении всего летнего трансферного окна проявлял сильный интерес к полузащитнику «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяну Амрабату. Теперь, после подписания нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна, «красные дьяволы» могут сконцентрироваться на трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, план манкунианцев всегда был именно таким: сначала Хёйлунн, затем Амрабат. Английский клуб ещё не делал официального или устного предложения «Фиорентине» по марокканскому хавбеку, но в ближайшее время «красные дьяволы» займутся данным трансфером. Амрабат знает про интерес «Манчестер Юнайтед» и готов к переходу.

В сезоне-2022/2023 на счету Софьяна Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.

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