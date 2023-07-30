Криштиану Роналду облил водой оператора после матча

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду не сдержал эмоций после товарищеского матча с «Аль-Шабабом» (0:0).
После матча Роналду облил водой оператора, который снимал его и эмоционально махнул рукой в его сторону.
Отметим, это не первый эмоциональный поступок Роналду в Саудовской Аравии. Ранее португалец толкнул сотрудника «Аль-Халиджа» после матча.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
Всего в составе «Аль-Насра» португалец провёл 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 2 результативные передачи.
Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа. В матче первого тура «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттифаком». Матч состоится 14 августа – начало – 21:00 мск.
Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»
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