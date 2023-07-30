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Лотар Маттеус — о переходе Эрнандеса в «ПСЖ»: он не проявил ни благодарности, ни характера

Лотар Маттеус — о переходе Эрнандеса в «ПСЖ»: он не проявил ни благодарности, ни характера
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Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о переходе защитника Лукаса Эрнандеса в «ПСЖ».

«Эрнандес не проявил ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел выступать за «Баварию», то спокойно подписал бы контракт, учитывая последние четыре года и все проблемы на поле и вне его. «Бавария» поддерживала его. Эрнандес для меня — яркий пример отсутствия характера», — приводит слова Маттеуса Bild.

Напомним, Эрнандес перешёл в «Баварию» из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. Позже защитник отказался продлевать контрактное соглашение с мюнхенским клубом, которое было рассчитано до 2024 года.

В июле 2023 года Эрнандес подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ» до 2028 года.

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