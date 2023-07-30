Бегиристайн: Аке был очень важной частью успеха «Манчестер Сити» в прошлом сезоне

Директор «Манчестер Сити» по футбольным операциям Чики Бегиристайн прокомментировал подписание нового контракта с 28-летним защитником Натаном Аке.

«Мы в восторге от развития Натана, и это отличная новость для футбольного клуба, что он продлевает время пребывания с нами. Нет никаких сомнений, что он был очень важной частью нашего успеха при завоевании «требла» в прошлом сезоне, но я верю, что он может стать ещё лучше.

Технически, тактически и физически у него есть всё, что мы хотим от защитника. Он очень профессионален, предан делу и готов учиться, что для Пепа является идеальным сценарием. Натан также невероятный человек, которого уважают абсолютно все в клубе. Я очень рад за него и его семью и с нетерпением хочу увидеть, чего ещё он сможет добиться здесь, в «Сити», в ближайшие годы», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Бегиристайна

Новое соглашение Аке с «горожанами» рассчитано до 2027 года.

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