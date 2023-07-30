Созин: если Семак выиграет РПЛ без Малкома и Вендела, то докажет: он – лучший

Футбольный эксперт Дмитрий Созин считает, что защита титула чемпиона России без Вендела и Малкома поможет главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку доказать свой статус.

«Селекция «Зенита» заслуживает уважения. Здорово продали Малкома, могут продать Клаудиньо и Вендела. Но игроки уровня Бакаева, Мостового и Ерохина никогда их не заменят. И для нашего чемпионата это хорошо. Нет такого, что я хочу, чтобы гегемония «Зенита» прервалась. Если Семак выиграет РПЛ без Малкома и Вендела, а с Бакаевыми и Ерохиными, то докажет – он топ-тренер, реально лучший. А если нет – мы поймём реальный уровень нашего чемпионата», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Зенит» после двух туров Российской Премьер-Лиги набрал четыре очка.