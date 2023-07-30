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Факел – Локомотив, 30 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Факел» и московский «Локомотив». Стартовый свисток Василия Казарцева прозвучит в 17:30 мск.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» в прошлом туре проиграл «Ростову» (1:2), ведя в счёте по ходу матча. Команда Вадима Евсеева в минувшем сезоне спаслась в стыковых матчах, обыграв по сумме двух встреч «Енисей». Прошлый сезон стал для воронежской команды первым в РПЛ спустя десятилетия.

«Локомотив» в 1-м туре потерял дома очки в матче с казанским «Рубином». Железнодорожникам пришлось дважды отыгрываться, встреча закончилась со счётом 2:2.

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