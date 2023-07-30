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«Краснодар» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 июля, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Краснодар» и «Сочи». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). Команду тренирует сербский специалист Владимир Ивич.

«Сочи» вошёл в сезон с двух побед подряд: в чемпионате была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде. В «Сочи» работает главным тренером россиянин Дмитрий Хохлов.

В 3-м туре «Краснодар» ожидает матч с «Пари НН», «Сочи» встретится дома с «Ахматом».