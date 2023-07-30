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Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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Краснодар – Сочи, 30 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 июля, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Краснодар» и «Сочи». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). Команду тренирует сербский специалист Владимир Ивич.

«Сочи» вошёл в сезон с двух побед подряд: в чемпионате была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде. В «Сочи» работает главным тренером россиянин Дмитрий Хохлов.

В 3-м туре «Краснодар» ожидает матч с «Пари НН», «Сочи» встретится дома с «Ахматом».

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