Южная Корея — Марокко: марокканки вышли вперёд на 6-й минуте

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) проходит матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встречаются соперники по Группе H — сборные Южной Кореи и Марокко. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 07:30 мск.

На шестой минуте счёт в матче открыла нападающая сборной Марокко Ибтиссам Джрайди, откликнувшись на передачу Айт Эль Хадж.

В первом матче на турнире сборная Южной Кореи проиграла Колумбии со счётом 0:2, а марокканцы разгромно уступили Германии со счётом 6:0.

Действующим победителем женского чемпионата мира является сборная США, которая выиграла этот турнир дважды подряд. Американки побеждали на первенствах мира четыре раза из восьми возможных.