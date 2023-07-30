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Южная Корея — Марокко: марокканки вышли вперёд на 6-й минуте

Южная Корея — Марокко: марокканки вышли вперёд на 6-й минуте
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Сегодня, 30 июля, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) проходит матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встречаются соперники по Группе H — сборные Южной Кореи и Марокко. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 07:30 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Южная Корея (ж)
2-й тайм
0 : 1
Марокко (ж)
0:1 Jraidi – 6'

На шестой минуте счёт в матче открыла нападающая сборной Марокко Ибтиссам Джрайди, откликнувшись на передачу Айт Эль Хадж.

В первом матче на турнире сборная Южной Кореи проиграла Колумбии со счётом 0:2, а марокканцы разгромно уступили Германии со счётом 6:0.

Действующим победителем женского чемпионата мира является сборная США, которая выиграла этот турнир дважды подряд. Американки побеждали на первенствах мира четыре раза из восьми возможных.

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