Южная Корея — Марокко: марокканки вышли вперёд на 6-й минуте
Поделиться
Сегодня, 30 июля, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) проходит матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встречаются соперники по Группе H — сборные Южной Кореи и Марокко. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 07:30 мск.
ЧМ-2023 (ж). Группа H. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Южная Корея (ж)
2-й тайм
0 : 1
Марокко (ж)
0:1 Jraidi – 6'
На шестой минуте счёт в матче открыла нападающая сборной Марокко Ибтиссам Джрайди, откликнувшись на передачу Айт Эль Хадж.
В первом матче на турнире сборная Южной Кореи проиграла Колумбии со счётом 0:2, а марокканцы разгромно уступили Германии со счётом 6:0.
Действующим победителем женского чемпионата мира является сборная США, которая выиграла этот турнир дважды подряд. Американки побеждали на первенствах мира четыре раза из восьми возможных.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
09:00
-
09:00
-
07:42
-
06:51
-
06:16
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06
-
01:49
-
01:42
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
Партнерский контент