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Норвегия — Филиппины: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Норвегия — Филиппины: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура в группе А на чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся сборные Норвегии и Филиппин. Матч пройдёт на стадионе «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Норвегия: Микальсен, Бьельде, Мьельде, Харвикен, Хансен, Бёэ Риса, Маанум, Райтен, Грэм Хансен, Хауг, Хови.

Филиппины: Макдэниэл, Лонг, Бирд, Коварт, Баркер, Куезада, Савицки, Эггесвик, Фланиган, Болден, Гуиллоу.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Норвегия (ж)
1-й тайм
3 : 0
Филиппины (ж)
1:0 Хауг – 6'   2:0 Хауг – 17'   3:0 Хансен – 31'

В параллельном матче 3-го тура группы А сыграют национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. На данный момент швейцарки возглавляют турнирную таблицу группы с четырьмя очками. По три очка набрали Новая Зеландия и Филиппины, а у Норвегии одно очко.

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