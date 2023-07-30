Норвегия — Филиппины: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура в группе А на чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся сборные Норвегии и Филиппин. Матч пройдёт на стадионе «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
Норвегия: Микальсен, Бьельде, Мьельде, Харвикен, Хансен, Бёэ Риса, Маанум, Райтен, Грэм Хансен, Хауг, Хови.
Филиппины: Макдэниэл, Лонг, Бирд, Коварт, Баркер, Куезада, Савицки, Эггесвик, Фланиган, Болден, Гуиллоу.
В параллельном матче 3-го тура группы А сыграют национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. На данный момент швейцарки возглавляют турнирную таблицу группы с четырьмя очками. По три очка набрали Новая Зеландия и Филиппины, а у Норвегии одно очко.
- 30 июля 2023
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