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Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира
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Защитница женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая сыграла на чемпионате мира. Она вышла на поле с первых минут матча 2-го тура группового этапа с национальной командой Южной Кореи.

Нухайла Бензина провела все 90 минут и получила жёлтую карточку в концовке матча. Встреча завершилась победой сборной Марокко со счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающей марокканок Ибтиссам Джрайди, которая отличилась на шестой минуте. Ей ассистировала Айт Эль Хадж.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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