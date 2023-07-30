Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

Защитница женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая сыграла на чемпионате мира. Она вышла на поле с первых минут матча 2-го тура группового этапа с национальной командой Южной Кореи.

Нухайла Бензина провела все 90 минут и получила жёлтую карточку в концовке матча. Встреча завершилась победой сборной Марокко со счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающей марокканок Ибтиссам Джрайди, которая отличилась на шестой минуте. Ей ассистировала Айт Эль Хадж.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.