Дмитрий Гафин: к Сазонову есть повышенный интерес со стороны клубов из Европы
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес европейских клубов к 21-летнему грузинскому защитнику Сабе Сазонову.
«Саба тренируется с командой. После молодёжного Евро к нему действительно есть повышенный интерес со стороны клубов из Европы. В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в команде одной из ведущих европейских лиг.
Насколько мне известно, «Лион» ввиду финансовых ограничений пока не может покупать футболистов. Но у этого клуба — и не только у него — правда есть заинтересованность в Сабе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 3 млн.
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