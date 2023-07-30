Дмитрий Гафин: к Сазонову есть повышенный интерес со стороны клубов из Европы

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес европейских клубов к 21-летнему грузинскому защитнику Сабе Сазонову.

«Саба тренируется с командой. После молодёжного Евро к нему действительно есть повышенный интерес со стороны клубов из Европы. В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в команде одной из ведущих европейских лиг.

Насколько мне известно, «Лион» ввиду финансовых ограничений пока не может покупать футболистов. Но у этого клуба — и не только у него — правда есть заинтересованность в Сабе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 3 млн.