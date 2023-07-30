Массажист Колесников: Кокорин — хороший человек, мне есть с кем сравнить

Массажист Сергей Колесников рассказал о работе на товарищеском матче на саммите «Россия – Африка», а также высказал мнение об российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Как часто в мои руки попадали спортсмены из Африки? Когда в лёгкой атлетике работал, часто с ними дело имел. Фрэнки Фредерикс, братья из Нигерии, фамилий уже не помню. Очень много! И девчонки, и ребята. Футболисты? Нет, я до футбола в лёгкой атлетике работал, поэтому с футболистами не контактировал.
Кому пришлось помочь? Если честно, не всех в этой команде я знаю. Дима Сычёв у меня был, Лёша Игонин, с которыми знаком.
Как дела у Александра Кокорина — ещё одного известного клиента? Контактируем. Он на сборах с «Фиорентиной». Сыграл два спарринга — отдал, забил. Останется ли он в «Фиорентине», неизвестно. Пока в этой команде, готовится.
Есть ли у него желание продолжить карьеру в чемпионате Италии? Ну а как… Там сильный чемпионат, хорошие игроки. Ему даже тренироваться с ними интересно. Он так рассказывал.
Чем объяснить успех Кокорина на Кипре? Сильный игрок — он и в Африке сильный игрок. Тем более на Кипре. Это футбольная страна. Я помню, мы играли с их АПОЭЛом в Лиге чемпионов. Так он занял первое место в группе, «Зенит» был вторым, а «Порту» во главе с Халком — третье. И мы проиграли им в первом матче 1:2. На Кипре хороший футбол.
Как оцениваю перспективы Кокорина по здоровью в 32 года? Ему ещё играть и играть.
Ему выдавали авансы, но в итоге он себя не реализовал? На 100 процентов — да. Но очень хороший игрок. Да и человек хороший. Я многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».
- 30 июля 2023
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