Бубнов: «Ростов» прессинговал «Зенит» с первой и до последней минуты

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Команды сыграли вничью — 1:1.

«С точки зрения тактики Валерий Карпин выбрал правильную модель игры. «Ростов» прессинговал с первой и до последней минуты, что говорит об очень хорошей физической готовности. Команда не просто выдержала эту интенсивность, но и сумела в концовке оказать на «Зенит» давление.

То, что «Ростов» перехватил инициативу во втором тайме, во многом связано с заменами Семака. Теоретически он мог усилить среднюю линию, выпустив, например, Ду Кейроса. Или перейти на игру в двух форвардов, поставив Сергеева рядом с Кассьеррой. Но он начал выпускать защитников: Алипа вместо Ерохина и Фернандеса вместо Мантуана. В итоге оставили сопернику шанс…

К слову о защитниках «Зенита». Дебют Эраковича получился весьма приличным. Это хороший защитник, неспроста все за ним охотились. У серба всё отлично с пасом, позиционной игрой, отбором. Это однозначное усиление обороны для петербуржцев.

«Ростову» же замены как раз дали нужное усиление, благодаря чему во втором тайме команда выглядела лучше соперника. У «Зенита» же в атаке и вспомнить нечего, кроме удара Кассьерры.

Видно, что для «Зенита» сейчас очки очень важны. Даже Семак получил красную карточку из-за нервов, а ему это совершенно не свойственно. Понятное дело: конкуренты-то сейчас могут оторваться. Тот же «Спартак» может уйти вперёд, а в 5-м туре «Зениту» как раз предстоит встреча с красно-белыми. И там у москвичей будет шанс сделать уже очень серьезный отрыв…» — приводит слова Бубнова Sportbox.