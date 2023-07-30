Норвегия — Филиппины: Хауг оформила дубль, удвоив преимущество норвежек

В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.
На 7-й минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд. Она отличилась с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса.
В параллельном матче 3-го тура группы А встречаются национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. Там счёт пока не открыт. В live-таблице норвежки поднялись на второе место, Новая Зеландия опустилась на третью позицию, а Филиппины — на четвёртую. Швейцария продолжает возглавлять квартет.
- 30 июля 2023
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