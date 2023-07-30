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Норвегия — Филиппины: Хауг оформила дубль, удвоив преимущество норвежек

Норвегия — Филиппины: Хауг оформила дубль, удвоив преимущество норвежек
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В эти минуты проходит матч между сборными Норвегии и Филиппин в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Место проведения игры — стадион «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 по московскому времени.

На 7-й минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд. Она отличилась с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Норвегия (ж)
1-й тайм
3 : 0
Филиппины (ж)
1:0 Хауг – 6'   2:0 Хауг – 17'   3:0 Хансен – 31'

В параллельном матче 3-го тура группы А встречаются национальные команды Швейцарии и Новой Зеландии. Там счёт пока не открыт. В live-таблице норвежки поднялись на второе место, Новая Зеландия опустилась на третью позицию, а Филиппины — на четвёртую. Швейцария продолжает возглавлять квартет.

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