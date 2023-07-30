«Атлетико» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

В товарищеском матче встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
«Атлетико» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В 1/4 финала по сумме двух встреч дальше прошёл английский клуб. «Манчестер Сити» одержал победу в первом матче дома (1:0), а в Испании команды сыграли вничью — 0:0.
Мадридский «Атлетико» завершил сезон-2022/2023 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 77 очков за 38 матчей. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 89 очков в 38 матчах.
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