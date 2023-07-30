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«Атлетико» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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В товарищеском матче встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В 1/4 финала по сумме двух встреч дальше прошёл английский клуб. «Манчестер Сити» одержал победу в первом матче дома (1:0), а в Испании команды сыграли вничью — 0:0.

Мадридский «Атлетико» завершил сезон-2022/2023 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 77 очков за 38 матчей. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 89 очков в 38 матчах.

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