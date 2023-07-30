«Хотелось бы большего». Эдгар Севикян — о старте «Пари НН» в сезоне РПЛ

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0), а также высказался о старте нижегородской команды в сезоне в целом.
«Мне кажется, у нас было побольше опасных моментов. В первом тайме и в конце второго соперник больше владел преимуществом, но мы могли забивать, имели хорошие подходы. Хорошо, что сыграли вничью на выезде. С «Уралом» тяжело играть, это было видно и по 1-му туру, но мы могли победить.
В первом тайме было тяжеловато, потому что было душно. Повезло, что матч начался в 19:30. Если бы начали раньше, было бы ещё тяжелее. А во втором тайме жара не чувствовалась.
Как можно оценить такой старт (одно очко за два тура)? Хотелось бы большего. С «Зенитом» нас подвело удаление, с чемпионом страны был тяжёлый матч. С «Уралом» тоже настраивались на победу. Ничья на выезде — неплохой результат. Это только начало, в каждом матче боремся за победу.
Нижегородские болельщики называют местным Грилишем? Наверное, из‑за причёски (улыбается)», — приводит слова Севикяна «Матч ТВ».
- 30 июля 2023
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